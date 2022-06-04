يلاقي منتخب ألمانيا مستضيفه الإيطالي بطل أوروبا اليوم السبت على أرضية ملعب ريناتو دالارا ضمن منافسات مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين العملاقين العالميين مساء اليوم السبت في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام إيطاليا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: هانزي فليك.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: تيلو كيهرير، نيكلاس سوله، أنتونيو روديغر، ديفيد راوم.

خط الوسط: ليون غوريتسكا، يوشوا كيميش، سيرج غنابري، توماس مولر، تيمو فيرنر.

خط الهجوم: كاي هافيرتس.