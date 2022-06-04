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تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام إيطاليا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

منشور 04 حزيران / يونيو 2022 - 12:34
ألمانيا تحل ضيفة اليوم السبت على إيطاليا (المصدر: أ ف ب)
ألمانيا تحل ضيفة اليوم السبت على إيطاليا (المصدر: أ ف ب)

يلاقي منتخب ألمانيا مستضيفه الإيطالي بطل أوروبا اليوم السبت على أرضية ملعب ريناتو دالارا ضمن منافسات مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

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وتقام المباراة بين العملاقين العالميين مساء اليوم السبت في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام إيطاليا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: هانزي فليك.

حراسة المرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: تيلو كيهرير، نيكلاس سوله، أنتونيو روديغر، ديفيد راوم.
خط الوسط: ليون غوريتسكا، يوشوا كيميش، سيرج غنابري، توماس مولر، تيمو فيرنر.
خط الهجوم: كاي هافيرتس.

كلمات دالة:منتخب ألمانيامنتخب إيطاليادوري الأمم الأوروبية

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