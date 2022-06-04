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تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام ألمانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

منشور 04 حزيران / يونيو 2022 - 12:24
منتخب إيطاليا (المصدر: أ ف ب)
منتخب إيطاليا (المصدر: أ ف ب)

يستضيف منتخب إيطاليا بطل أوروبا غريمه التاريخي الألماني على أرضية ملعب ريناتو دالارا ضمن منافسات مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

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وتقام المباراة بين العملاقين العالميين مساء اليوم السبت في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام ألمانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: روبرتو مانشيني.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، ليوناردو بونوتشي، أليساندرو باستوني، كريستيانو بيراغي.
خط الوسط: نيكولو باريلا، ماركو فيراتي، ساندرو تونالي.
خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي، أندريا بيلوتي، لورينزو إينسيني.

كلمات دالة:منتخب إيطاليامنتخب ألمانيادوري الأمم الأوروبية

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