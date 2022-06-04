يستضيف منتخب إيطاليا بطل أوروبا غريمه التاريخي الألماني على أرضية ملعب ريناتو دالارا ضمن منافسات مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين العملاقين العالميين مساء اليوم السبت في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام ألمانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: روبرتو مانشيني.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، ليوناردو بونوتشي، أليساندرو باستوني، كريستيانو بيراغي.

خط الوسط: نيكولو باريلا، ماركو فيراتي، ساندرو تونالي.

خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي، أندريا بيلوتي، لورينزو إينسيني.