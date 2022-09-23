يلاقي منتخب ألمانيا ضيفه المجري (هنغاريا) مساء اليوم الجمعة في لقاء ناري سيجمعهما على أرضية ملعب ريد بول آرينا في لايبتزيغ لحساب المجموعة A3 من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل المانشافت المركز الثاني برصيد 6 نقاط من 4 مواجهات وبفارق نقطة وحيدة عن نظيره المجري صاحب الصدارة من نفس عدد اللقاءات.

وتقام المباراة بين المنتخبين العملاقين اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام المجر اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: هانزي فليك.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: تيلو كيهرر، نيكلاس سوله، أنتونيو روديغر، ديفيد راوم.

خط الوسط: يوشوا كيميش، ليون غوريتسكا، يوناس هوفمان، توماس مولر، ليروي ساني.

خط الهجوم: تيمو فيرنر.