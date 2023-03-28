البوابة - يخوض منتخب ألمانيا مواجهة ودية نارية ومرتقبة اليوم الثلاثاء حين يستقبل غريمه البلجيكي على أرضية ملعب راين إينيريجي شتاديون في كولون.

وكان "المانشافت" قد تغلب ودياً على منتخب بيرو بهدفين دون رد يوم السبت الماضي سجلهما المهاجم المتألق نيكلاس فولكروغ.

فيما تفوق البلجيكيون على السويد بثلاثية نظيفة سجلها النجم روميلو لوكاكو ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

تقام المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام بلجيكا لمباراتهما الودية اليوم

المدرب: هانزي فليك

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين

خط الدفاع: ديفيد راوم، تيلو كيهرر، ماتياس غينتر، ماريوس فولف.

خط الوسط: ليون غوريتسكا، جوشوا كيميش، ماريو غوتزه، سيرج غنابري.

خط الهجوم: تيمو فيرنر، نيكلاس فولكروغ.