تشكيلة بلجيكا المحتملة أمام ألمانيا لمباراتهما الودية اليوم

البوابة - يحل منتخب بلجيكا ضيفاً على خصمه الألماني في مواجهة دولية ودية ستجري على أرضية ملعب راين إينيرجي شتاديون اليوم الثلاثاء.

يدخل الفريق البلجيكي اللقاء منتشياً بفوزه الكبير بثلاثيةٍ نظيفة على حساب السويد ضمن تصفيات يورو 2024، فيما خاض "المانشافت" ودية حقق فيها الفوز على منتخب بيرو بنتيجة 2-0.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة بلجيكا المتوقعة أمام ألمانيا لمباراتهما الودية اليوم

المدرب: دومينيكو تيديسكو

حراسة المرمى: كوين كاستيلز

خط الدفاع: آرثر ثياتي، يان فيرتونخين، فاوت فاس، تيموثي كاستاني.

خط الوسط: أمادو أونانا، يانيك كاراسكو، كيفين دي بروين، دودي لوكباكيو.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو، لياندرو تروسارد.