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تشكيلة ألمانيا المتوقعة لمواجهة إنجلترا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

منشور 07 حزيران / يونيو 2022 - 10:48
ألمانيا تستضيف إنجلترا اليوم (المصدر: أ ف ب)
ألمانيا تستضيف إنجلترا اليوم (المصدر: أ ف ب)

يستضيف منتخب ألمانيا غريمه الإنجليزي اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب آليانز آرينا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة A3 في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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وتقام المباراة بين عملاقي القارة العجوز اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

كان المانشافت قد تعادل مع نظيره الإيطالي 1-1 في الجولة الأولى، فيما سقط الإنجليز بهدفٍ وحيد أمام المجر.

تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: هانزي فليك.

حراسة المرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: تيلو كيهرر، نيكلاس سوله، أنتونيو روديغر، ديفيد راوم.
خط الوسط: يوشوا كيميش، إيلكاي غوندوغان، سيرج غنابري، توماس مولر، جمال موسيالا.
خط الهجوم: كاي هافيرتس.

كلمات دالة:منتخب ألمانيامنتخب إنجلترادوري الأمم الأوروبية

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