تشكيلة ألمانيا المتوقعة لمواجهة إنجلترا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

يستضيف منتخب ألمانيا غريمه الإنجليزي اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب آليانز آرينا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة A3 في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين عملاقي القارة العجوز اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

كان المانشافت قد تعادل مع نظيره الإيطالي 1-1 في الجولة الأولى، فيما سقط الإنجليز بهدفٍ وحيد أمام المجر.

تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: هانزي فليك.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: تيلو كيهرر، نيكلاس سوله، أنتونيو روديغر، ديفيد راوم.

خط الوسط: يوشوا كيميش، إيلكاي غوندوغان، سيرج غنابري، توماس مولر، جمال موسيالا.

خط الهجوم: كاي هافيرتس.