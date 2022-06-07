يحل منتخب إنجلترا ضيفاً اليوم الثلاثاء على غريمه الألماني في مواجهة مرتقبة يشهدها ملعب آليانز آرينا لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة A3 من دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين عملاقي القارة العجوز اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وسقط الإنجليز في مباراتهم الأولى أمام المجر 0-1، فيما تعادل المانشافت مع نظيره الإيطالي 1-1.

تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام ألمانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 3-4-3):

المدرب: غاريث ساوثغيت.

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر، كونور كودي، هاري ماغواير.

خط الوسط: ريس جيمس، ديكلان رايس، كالفين فيليبس، بوكايو ساكا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ، هاري كين، جاك غريليش.