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تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام ألمانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

منشور 07 حزيران / يونيو 2022 - 11:03
إنجلترا تترقب مواجهتها أمام ألمانيا اليوم (المصدر: أ ف ب)
إنجلترا تترقب مواجهتها أمام ألمانيا اليوم (المصدر: أ ف ب)

يحل منتخب إنجلترا ضيفاً اليوم الثلاثاء على غريمه الألماني في مواجهة مرتقبة يشهدها ملعب آليانز آرينا لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة A3 من دوري الأمم الأوروبية.

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وتقام المباراة بين عملاقي القارة العجوز اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وسقط الإنجليز في مباراتهم الأولى أمام المجر 0-1، فيما تعادل المانشافت مع نظيره الإيطالي 1-1.

تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام ألمانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 3-4-3):

المدرب: غاريث ساوثغيت.

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
خط الدفاع: كايل ووكر، كونور كودي، هاري ماغواير.
خط الوسط: ريس جيمس، ديكلان رايس، كالفين فيليبس، بوكايو ساكا.
خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ، هاري كين، جاك غريليش.

كلمات دالة:منتخب إنجلترامنتخب ألمانيادوري الأمم الأوروبية

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