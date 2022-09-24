يواجه منتخب إسبانيا ضيفه السويسري اليوم السبت في لقاء مهم ضمن منافسات المجموعة A2 لبطولة دوري الأمم الأوروبية سيجري على أرضية ملعب لا روماريدا.

ويتربع الماتادور على صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، بفارق نقطة وحيدة عن غريمه البرتغالي ثاني الترتيب.

فيما يحتل السويسريون المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط من نفس عدد المواجهات.

وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام سويسرا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-4-3):

المدرب: لويس إنريكي.

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيريك غارسيا، باو توريس، خوسيه غايا.

خط الوسط: غافي، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: فيران توريس، ألفارو موراتا، بابلو سارابيا.