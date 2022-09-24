يواجه منتخب إسبانيا ضيفه السويسري اليوم السبت في لقاء مهم ضمن منافسات المجموعة A2 لبطولة دوري الأمم الأوروبية سيجري على أرضية ملعب لا روماريدا.
ويتربع الماتادور على صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، بفارق نقطة وحيدة عن غريمه البرتغالي ثاني الترتيب.
فيما يحتل السويسريون المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط من نفس عدد المواجهات.
وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.
تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام سويسرا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-4-3):
المدرب: لويس إنريكي.
حراسة المرمى: أوناي سيمون.
خط الدفاع: داني كارفاخال، إيريك غارسيا، باو توريس، خوسيه غايا.
خط الوسط: غافي، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.
خط الهجوم: فيران توريس، ألفارو موراتا، بابلو سارابيا.
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