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تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام سويسرا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

منشور 24 أيلول / سبتمبر 2022 - 10:21
إسبانيا تتطلع لتحقيق الفوز على سويسرا اليوم (المصدر: أ ف ب)
إسبانيا تتطلع لتحقيق الفوز على سويسرا اليوم (المصدر: أ ف ب)

يواجه منتخب إسبانيا ضيفه السويسري اليوم السبت في لقاء مهم ضمن منافسات المجموعة A2 لبطولة دوري الأمم الأوروبية سيجري على أرضية ملعب لا روماريدا.

ويتربع الماتادور على صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، بفارق نقطة وحيدة عن غريمه البرتغالي ثاني الترتيب.

فيما يحتل السويسريون المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط من نفس عدد المواجهات.

وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام سويسرا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-4-3):

المدرب: لويس إنريكي.

حراسة المرمى: أوناي سيمون.
خط الدفاع: داني كارفاخال، إيريك غارسيا، باو توريس، خوسيه غايا.
خط الوسط: غافي، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.
خط الهجوم: فيران توريس، ألفارو موراتا، بابلو سارابيا.

كلمات دالة:منتخب إسبانيامنتخب سويسرادوري الأمم الأوروبية

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