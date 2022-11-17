يحل منتخب إسبانيا ضيفاً ثقيلاً اليوم الخميس على خصمه الأردني في مواجهة دولية ودية ضمن استعدادته لمنافسات كأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة بين "لا روخا" و"الماتادور" في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر القناة الأردنية الرياضية Jordan Sport HD بتعليق أحمد الخلايلة.

وستكون هذه الفرصة الأخيرة أمام لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني لتجربة لاعبيه والتأكد من جاهزيتهم قبل المونديال القطري.

تشكيلة إسبانيا المتوقعة لمواجهة الأردن ودياً اليوم (بطريقة 4-3-3):

المدرب: لويس إنريكي.

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارفاخال، هوغو غويامون، إيريك غارسيا، خوسيه غايا.

خط الوسط: كارلوس سولير، غافي، سيرجيو بوسكيتس.

خط الهجوم: يريمي بينو، فيران توريس، إينياكي ويليامز.