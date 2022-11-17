تشكيلة الأردن المتوقعة أمام إسبانيا اليوم لمباراتهما الودية

يستضيف منتخب الأردن خصمه الإسباني اليوم الخميس ودياً في لقاء تحضيري للضيوف قبل أيام من انطلاق كأس العالم قطر 2022 يحتضنه ستاد عمان الدولي.

وتقام المباراة بين "النشامى" و"لا روخا" في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر القناة الأردنية الرياضية Jordan Sport HD بتعليق أحمد الخلايلة.

ورغم كونها مواجهة ودية، إلا أن أصحاب الأرض يتطلعون لتقديم مستوى مشرف أمام حضور جماهيري كبير.

تشكيلة الأردن المتوقعة أمام إسبانيا لمباراتهما الودية اليوم:

المدرب: عدنان حمد.

حراسة المرمى: عبد الله الفاخوري.

خط الدفاع: إحسان حداد، عبد الله نصيب، يزن العرب، محمد أبو حشيش.

خط الوسط: محمود مرضي، نور الدين الروابدة، عبيدة السمارنة، إبراهيم سعادة.

خط الهجوم: موسى التعمري، يزن النعيمات.