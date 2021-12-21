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تشكيلة إشبيلية المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الدوري الإسباني

منشور 21 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 08:35
إشبيلية يتطلع للتغلب على برشلونة
إشبيلية يتطلع للتغلب على برشلونة

يستضيف إشبيلية غريمه برشلونة اليوم الثلاثاء على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في مواجهة مرتقبة ومؤجلة من المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني (الليغا).

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وتقام المباراة في تمام الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويحتل الفريق الأندلسي المركز الثاني على سلم الليغا برصيد 37 نقطة، فيما يقبع برشلونة ثامناً بفارق 10 نقاط.

تشكيلة إشبيلية المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جولين لوبيتيغي.

حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: لودفيغ أوغوستينسن، جولز كوندي، دييغو كارلوس، كريم رقيق.
خط الوسط: خوان خوردان، فيرناندو، إيفان راكيتيتش.
خط الهجوم: لوكاس أوكامبوس، رافا مير، أليخاندرو غوميز.

كلمات دالة:إشبيليةبرشلونةالدوري الإسباني

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