يستضيف إشبيلية غريمه برشلونة اليوم الثلاثاء على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في مواجهة مرتقبة ومؤجلة من المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني (الليغا).

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويحتل الفريق الأندلسي المركز الثاني على سلم الليغا برصيد 37 نقطة، فيما يقبع برشلونة ثامناً بفارق 10 نقاط.

تشكيلة إشبيلية المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جولين لوبيتيغي.

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: لودفيغ أوغوستينسن، جولز كوندي، دييغو كارلوس، كريم رقيق.

خط الوسط: خوان خوردان، فيرناندو، إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: لوكاس أوكامبوس، رافا مير، أليخاندرو غوميز.