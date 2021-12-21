تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في الليغا

يواجه برشلونة تحدياً مهماً اليوم الثلاثاء حين يلاقي مستضيفه إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في لقاء مؤجل من منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني (الليغا).

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويحتل البارسا المركز الثامن برصيد 27، فيما يأتي إشبيلية في المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 3-4-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: رونالد آراوخو، إيريك غارسيا، كليمون لونغليه.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونغ، غافي، جوردي آلبا.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو، نيكو غونزاليس، عبد الصمد الزلزولي.