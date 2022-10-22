يخوض إشبيلية مواجهة في غاية الصعوبة حين يحل ضيفاً اليوم السبت على ريال مدريد في لقاء مرتقب يشهده ملعب سانتياغو بيرنابيو لحساب الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام المباراة بين الفريق الأندلسي صاحب المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، ومستضيفه الملكي متصدر الترتيب بـ 28 نقطة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن متابعة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة إشبيلية المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-5-1):

المدرب: خورخي سامباولي.

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: خوسيه أنجيلو كارمونا، ماركاو، غونزالو مونتيل، أليكس تيليش.

خط الوسط: خيسوس نافاس، نيمانيا غوديلي، إيسكو، توماس ديلايني، أوليفر توريس.

خط الهجوم: إيريك لاميلا.