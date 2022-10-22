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تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في الدوري الإسباني

منشور 22 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 08:11
ريال مدريد يتطلع للتغلب على إشبيلية اليوم (المصدر: أ ف ب)
ريال مدريد يتطلع للتغلب على إشبيلية اليوم (المصدر: أ ف ب)

يستضيف ريال مدريد حامل اللقب غريمه إشبيلية اليوم السبت على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن مواجهات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

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وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام برصيد 28 نقطة، والفريق الأندلسي صاحب المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذه المواجهة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.
خط الوسط: لوكا مودريتش، أوريليان تشواميني، توني كروس.
خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.

كلمات دالة:ريال مدريدإشبيليةالدوري الإسباني

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