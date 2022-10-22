يستضيف ريال مدريد حامل اللقب غريمه إشبيلية اليوم السبت على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن مواجهات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام برصيد 28 نقطة، والفريق الأندلسي صاحب المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذه المواجهة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام إشبيلية اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، أوريليان تشواميني، توني كروس.

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.