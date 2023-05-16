تعرف على تشكيلة إنتر المتوقعة أمام ميلان اليوم في إياب دوري أبطال أوروبا 2023، موعد مباراة إنتر ضد ميلان والقنوات الناقلة مع اسم المعلق.

يستعد إنتر اليوم لتتويج جهوده في مباراة الذهاب من خلال مواجهة اليوم أمام الجار إي سي ميلان على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

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النيراتزوري بقيادة سموني إنزاغي فعل كل شيء في المباراة الأولى وهيمن على المواجهة لمدة 90 دقيقة ودك شباك الميلان بهدفين نظيفين، ويتطلع هذا المساء لتأكيد أحقيته بالتواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2010.

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام ميلان اليوم في إياب دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: سموني إنزاغي

خطة اللعب: 3-5-2

الحارس: أونانا

الدفاع: دارميان – أتشيربي – باستوني

الوسط: دومفريس – باريلا – كالهانغولو – مخيتريان - ديماركو

الهجوم: دجيكو – لاوتارو مارتينيز

متى موعد مباراة إنتر ضد ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023؟

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في مباراة إنتر وميلان مساء اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية والعراق والأردن ومصر وقطر.

المعلق والقنوات الناقلة لمباراة إنتر وميلان في دوري أبطال أوروبا 2023

شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري في الشرق الأوسط لمباريات دوري الأبطال، ومن المقرر أن يتم بث مباراة إنتر ضد ميلان على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق رؤوف خليف.