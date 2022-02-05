يستضيف إنتر ميلان حامل اللقب غريمه الأزلي أي سي ميلان اليوم السبت على ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) في قمة المرحلة الـ 24 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتل النيراتزوري صدارة الترتيب برصيد 53 من 22 مباراة، فيما يأتي الروسونيري في المركز الثالث برصيد 49 نقطة من 23 لقاء.

وتقام المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق خالد الغول.

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام ميلان اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دامفريز، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، إيفان بيريشيتش.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إيدين دجيكو.