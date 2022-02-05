تشكيلة ميلان المتوقعة أمام إنتر اليوم في قمة الدوري الإيطالي

يخوض أي سي ميلان مواجهة قمة مرتقبة اليوم السبت أمام خصمه إنتر على أرضية ملعب سان سيرو (جيوسبي مياتزا) لحساب المرحلة الـ 24 من منافسات الدوري الإيطالي.

ويحتل الروسونيري المركز الثالث برصيد 49 نقطة من 23 لقاء، فيما يعتلي النيراتزوري صدارة الترتيب برصيد 53 من 22 مباراة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق خالد الغول.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام إنتر اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: ستيفان ماينيان.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، بيير كولولو، أليساندرو رومانيولي، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي، اسماعيل بن ناصر، أليكسيس سايلميكرز، فرانك كيسي، رافاييل لياو.

خط الهجوم: أوليفييه جيرو.