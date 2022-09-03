تشكيلة إنتر المتوقعة أمام ميلان في الدوري الإيطالي

يخوض إنتر تحدياً صعباً حين يواجه غريمه التاريخي ميلان على أرضية ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) اليوم السبت في قمة مواجهات المرحلة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين ثالث الترتيب العام برصيد 9 نقاط، وصاحب المركز السادس بفارق نقطة واحدة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة ديربي ديلا مادونينا عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

تشكيلة إنتر المتوقعة أمام ميلان اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريز، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إيدين دجيكو.