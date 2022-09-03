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تشكيلة ميلان المتوقعة أمام إنتر اليوم في الدوري الإيطالي

منشور 03 أيلول / سبتمبر 2022 - 10:42
جيرو يقود هجوم ميلان أمام إنتر اليوم (المصدر: أ ف ب)
جيرو يقود هجوم ميلان أمام إنتر اليوم (المصدر: أ ف ب)

يواجه أي سي ميلان حامل اللقب غريمه الأزلي إنتر اليوم السبت على أرضية ملعب سان سيرو في قمة الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

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وتقام المباراة بين سادس الترتيب العام برصيد 8 نقاط، وصاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة ديربي ديلا مادونينا عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام إنتر اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: ستيفان مانيان.
خط الدفاع: دافيدي كالابريا، بيير كالولو، فيكايو توموري، تيو هيرنانديز.
خط الوسط: اسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي.
خط الهجوم: جونيور ميسياس، شارل دي كايتلار، رافاييل لياو، أوليفييه جيرو.

كلمات دالة:ميلانإنتر ميلانالدوري الإيطالي

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