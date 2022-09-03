يواجه أي سي ميلان حامل اللقب غريمه الأزلي إنتر اليوم السبت على أرضية ملعب سان سيرو في قمة الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين سادس الترتيب العام برصيد 8 نقاط، وصاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة ديربي ديلا مادونينا عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام إنتر اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: ستيفان مانيان.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، بيير كالولو، فيكايو توموري، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: اسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي.

خط الهجوم: جونيور ميسياس، شارل دي كايتلار، رافاييل لياو، أوليفييه جيرو.