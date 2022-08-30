تشكيلة إنتر المتوقعة اليوم أمام كريمونيزي في الدوري الإيطالي هي محطط اهتمام عشاق النيراتزوري الذين يطمحون أن يكون لفريقهم الإنتر نصيب من الألقاب هذا الموسم سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي.

ولم تكن بداية إنتر في الموسم الجديد سيئة البتة، حيث حقق الفريق بقيادة الإيطالي فيليبو إنزاغي فوزين وخسارة ليصبح في المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي، ويطمح إنتر اليوم أن يحصد الثلاث نقاط أمام كريمونيزي في السان سيرو للبقاء على خط المنافسة مع بقية الأندية البارزة مثل ميلان وروما ونابولي وغيرهم.

تشكيلة إنتر المتوقعة اليوم أمام كريمونيزي في الدوري الإيطالي

تشكيلة إنتر المتوقعة اليوم أمام كريمونيزي في الدوري الإيطالي تحدثت عنها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، ولا يخفى على أحد أن إنتر تحت قيادة إنزاغي فريق قوي ويمكنه المنافسة على مختلف البطولات خاصة بعد عودة البلجيكي لوكاكو من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب موقع "The Hard Tackle" فإن إنزاغي سيعتمد على خطة لعب 2-5-3، ومن المقرر أن يتواجد في تشكيلة اليوم أمام كريمونيزي الأسماء التالية:

الحراسة: هاندانوفيش

الدفاع: باستوني – سكرينيار – دي أمبروزيو

الوسط: بروزوفيتش – دارميان – كالهانغولو – غاليارديني – غوسينس

الهجوم: لاوتارو مارتينيز - دجيكو

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