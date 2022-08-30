جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 يعطي اليوم عشاق الساحرة المستديرة جرعة مضاعفة من الحماس والإثارة، حيث تنطلق اليوم مباريات الدوريات الأوروبية مرة أخرى في نفس الأسبوع.

وسيكون اليوم متابعي الدوري الأقوى في العالم الدوري الإنجليزي على موعد مع مجموعة من المباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة، وأبرزها مباراة تشيلسي ضد ساوثهامبتون، كما ستكون هناك مباريات في الدوري الإيطالي الجولة الرابعة يلعب فيها كل من ميلان وإنتر وروما.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة الخامسة

فولهام ضد برايتون – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

كريستال بالاس ضد برينتفورد – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 XTRA

ساوثهامبتون ضد تشيلسي – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

ليدز يونايتد ضد إيفرتون – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة الرابعة

ساسوولو ضد ميلان – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

إنتر ضد كريمونيزي – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

روما ضد مونزا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 2

الدوري المصري – الجولة 34

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا – الموعد: 5:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: OnTime Sports 1

الزمالك ضد إيسترن كومباني – الموعد: 10:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: OnTime Sports 1

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