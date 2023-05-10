تشكيلة إنتر المتوقعة لمواجهة ميلان اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستعد نادي إنتر اليوم لخوض مواجهة قوية أمام البيغ ميلان على أرضية ملعب "سان سيرو – جيوزيبي مياتزا" في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

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الانتر لم يكن مشواره سهلًا منذ بداية البطولة وخاض العديد من المواجهات القوية مثل برشلونة وبايرن في دور المجموعات، وبورتو وبنفيكا في الأدوار الإقصائية، ويطمح عشاق النيراتزوري اليوم أن يواصل الفريق مشواره بثبات نحو لقب الأبطال الذي فاز فيه آخر مرة في 2010.

تشكيلة إنتر المتوقعة لمواجهة ميلان اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: سيموني إنزاغي

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: باستوني ، أتشيربي ، دارميان

خط الوسط: ديماركو ، كالهانغولو ، بروزوفيتش ، باريلا ، دومفريس

خط الهجوم: لوكاكو ، لاوتارو مارتينيز