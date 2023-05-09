من هو معلق مباراة ميلان وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2023؟ 

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق مباراة ميلان وإنتر في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وتنطلق صافرة البداية في القمة الإيطالية بين البيغ ميلان وجاره الانتر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 على أرضية ملعب "سان سيرو – جيوزيبي مياتزا".

حفيظ دراجي معلق مباراة ميلان وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2023

اختارت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المعلق الجزائري حفيظ دراجي معلقًا لمباراة ميلان ضد إنتر ، حيث سيتولى دراجي القيادة الصوتية والتعليق على أحداث ومجريات هذه المواجهة المرتقبة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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وستكون هذه المباراة هي الحدث الرياضي الأبرز مساء الأربعاء خاصة بالنسبة لعشاق الكرة الإيطالية، حيث أن الميلان يلعب في هذا الدور للمرة الأولى منذ 16 عامًا، فيما أن الانتر كانت آخر مرة لعب فيها نصف نهائي دوري الأبطال في 2010 عندما حقق اللقب في مدريد تحت قيادة جوزيه مورينيو.