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تشكيلة إنتر ميامي المتوقعة أمام تشارلوت في كأس الدوريات

تاريخ النشر: 11 آب / أغسطس 2023 - 04:43
ميسي يقود إنتر ميامي (Photo by Logan Riely / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ميسي يقود إنتر ميامي (Photo by Logan Riely / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

يسعى إنتر ميامي الأميركي لمواصلة مغامرته في كأس الدوريات حين يلاقي مواطنه تشارلوت إف سي على أرضية ملعب DRV PNK ضمن الدور ربع النهائي.

ونجح فريق المدير الفني خيراردو مارتينو في بلوغ هذه المرحلة بفضل جهود الأسطورة العالمية ليونيل ميسي.

تقام المباراة فجر السبت في تمام الساعة 3:30 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة إنتر ميامي المتوقعة أمام تشارلوت في كأس الدوريات

المدرب: خيراردو مارتينو

حراسة المرمى: درايك كاليندر
الدفاع: جوردي آلبا، كمال ميلر، سيرجي كريفستوف، دي أندريه يدلين
الوسط: ديكسون آرويو، سيرجيو بوسكيتس، بينجامين كريماسكي
الهجوم: روبرت تايلور، جوسيف مارتينيز، ليونيل ميسي

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