تشكيلة إنتر ميامي ضد سينسيناتي في نصف نهائي كأس لامار هانت 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة من قبل عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يستعد ليونيل ميسي ورفاقه في إنتر ميامي لخوض مواجهة قوية على أرضية ملعب "تي كيو إل" أمام نادي سينسيناتي في إطار منافسات نصف نهائي كأس لامار هانت 2023، وهي بطولة الكأس الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

البرغوث كان قد بصم على أول بطولاته مع نادي إنتر ميامي بعد الفوز ببطولة كأس الدوريات إلى جانب تصدره لقائمة الهدافين برصيد 9 أهداف، ويعول عليه جماهير النادي للظفر ببطولة الكأس أيضًا بمساندة كل من جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

تشكيلة إنتر ميامي ضد سينسيناتي في نصف نهائي كأس لامار هانت 2023