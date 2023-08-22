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موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في كأس لامار هانت 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 22 آب / أغسطس 2023 - 09:35
موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في كأس لامار هانت 2023 والقنوات الناقلة
موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في كأس لامار هانت 2023 والقنوات الناقلة (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في كأس لامار هانت 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في مرحلة نصف النهائي من البطولة.

يحل نادي إنتر ميامي ضيفًا على نظيره سينسيناتي على أرضية ملعب "تي كيو إل" في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس لامار هانت 2023، والتي تعد بطولة الكأس الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

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النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيقود فريقه في هذه المباراة كما فعل في المواجهات السابقة، حيث أن جمهور النادي يعلق الآمال عليه خاصة بعد أن تمكن من جلب أول بطولة في تاريخ النادي عقب الفوز مؤخرًا ببطولة كأس الدوريات وتصدره لقائمة الهدافين برصيد 9 أهداف.

متى موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في كأس لامار هانت 2023؟

تقام مباراة إنتر ميامي ضد سينسيناتي في نصف نهائي كأس لامار هانت فجر يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية والأردن، الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في نصف نهائي كأس لامار هانت 2023؟

أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عن بث مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في نصف نهائي كأس لامار هانت 2023، حيث من المقرر أن تنقل المواجهة على قناة AD Sports 1 HD بصوت المعلق عصام عبده، كما من الممكن أن يبث اللقاء أيضًا على قناة الكويت الرياضية Kuwait Sports.

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