البوابة - يحل إنتر ميلان الإيطالي ضيفاً ثقيلاً اليوم الثلاثاء على بورتو البرتغالي في ملعب إل دراغاو لخوض مواجهة إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان النيراتزوري قد حقق الفوز ذهاباً بهدفٍ دون رد في ميلانو.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق محمد بركات.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام بورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا

المدرب: سيموني إنزاغي

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، فرانشيسكو آتشيربي، ستيفان دي فراي.

خط الوسط: فيديريكو ديماركو، هنريك مخيتاريان، هاكان تشالهانوغلو، نيكولو باريلا، دينزل دومفريز.

خط الهجوم: إيدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز.