يستضيف إنتر ميلان غريمه روما اليوم السبت في مواجهة قمة صعبة يشهدها ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) لحساب الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين سابع الترتيب العام برصيد 12 نقطة، وصاحب المركز السادس بفارق نقطة وحيدة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق فارس عوض.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام روما اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريز، نيكولو باريلا، كريستيان آسلاني، هاكان تشالهانوغلو، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: إيدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز.