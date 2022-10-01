تشكيلة روما المتوقعة أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

يحل روما ضيفاً ثقيلاً اليوم السبت على غريمه إنتر ميلان في لقاء صعب وقوي يشهده ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) لحساب المرحلة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

تقام المباراة بين سادس الترتيب العام برصيد 13 نقطة، وصاحب المركز السابع بفارق نقطة واحدة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق فارس عوض.

تشكيلة روما المتوقعة أمام إنتر ميلان اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: جوزيه مورينيو.

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، كريس سمولينغ، روجر إيبانيز.

خط الوسط: نيكولا زاليفسكي، بريان كريستانتي، لورينزو بيليغريني، ليوناردو سبيناتزولا.

خط الهجوم: باولو ديبالا، نيكولو زانيولو، تامي آبراهام.