تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام روما اليوم في كأس إيطاليا

يستعد إنتر ميلان لمواجهة ضيفه روما اليوم الثلاثاء على ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وسقط النيراتزوري متصدر الدوري المحلي يوم السبت الماضي أمام جاره وغريمه أي سي ميلان بهدف لاثنين، فيما تعادل الجيالوروسي مع جنوى دون أهداف في نفس اليوم.

وتقام المباراة الحماسية في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام روما اليوم في ربع نهائي كأس إيطاليا (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: دانيلو دامبروسيو، أندريا رانوكيا، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ماتيو دارميان، روبرتو غاليارديني، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: أليكسيس سانشيز، إيدين دجيكو.