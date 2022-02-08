تشكيلة روما المتوقعة أمام إنتر اليوم في ربع نهائي كأس إيطاليا

يتطلع روما لتحقيق الفوز على مستضيفه إنتر ميلان حينما يحل ضيفاً عليه اليوم الثلاثاء في ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا).

وتعادل الجيالوروسي دون أهداف مع جنوى مطلع الأسبوع، فيما خسر إنتر أمام جاره ميلان بنتيجة 1-2 في الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة الحماسية في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube.

تشكيلة روما المتوقعة أمام إنتر ميلان اليوم في ربع نهائي كأس إيطاليا (بطريقة 3-5-2):

المدرب: جوزيه مورينيو.

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، كريس سمولينغ، روجر إيبانيز.

خط الوسط: ريك كارسدورب، سيرجيو أوليفيرا، بريان كريستانتي، جوردان فيريتو، آينزلي مايتلاند نايلز.

خط الهجوم: نيكولو زانيولو، تامي آبراهام.