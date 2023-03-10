تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام سبيزيا اليوم في الدوري الإيطالي 22-23

البوابة - يخوض إنتر ميلان مباراة سهلة على الورق أمام مستضيفه سبيزيا اليوم الجمعة على أرضية ملعب ألبرتو بيكو في افتتاح الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

يحتل النيراتزوري المركز الثاني برصيد 50 نقطة، فيما يقبع سبيزيا في المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.

تقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق أحمد الحامد.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام سبيزيا في الدوري الإيطالي

المدرب: سيموني إنزاغي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، فرانشيسكو آتشيربي، ماتيو دارميان.

خط الوسط: روبن غوسينس، هنريك مخيتاريان، مارسيلو بروزوفيتش، نيكولو باريلا، دينزل دومفريز.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، روميلو لوكاكو.