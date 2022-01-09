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تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام لاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

منشور 09 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:05
إنتر ميلان يرغب في الابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي
إنتر ميلان يرغب في الابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي

يلتقي إنتر ميلان حامل اللقب اليوم الأحد مع ضيفه لاتسيو على ملعب جيوسيبي مياتزا (سان سيرو) ضمن منافسات المرحلة الـ 21 من الدوري الإيطالي.

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وتقام المباراة المرتقبة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق فهد العتيبي.

ويتربع النيراتزوري على صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة، فيما يحتل لاتسيو المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام لاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.
خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.
خط الوسط: دينزل دامفريز، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، آرتورو فيدال، إيفان بيريشيتش.
خط الهجوم: خواكين كوريا، لاوتارو مارتينيز.

كلمات دالة:إنتر ميلانلاتسيةالدوري الإيطالي

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