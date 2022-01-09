تشكيلة لاتسيو المتوقعة لمواجهة إنتر اليوم في الدوري الإيطالي

يواجه لاتسيو اليوم الأحد مستضيفه إنتر ميلان على ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) لحساب المرحلة الـ 21 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة المرتقبة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق فهد العتيبي.

ويحتل البيانكوتشيليستي المركز الثامن برصيد 32 نقطة، فيما يتربع النيراتزوري على صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة.

تشكيلة لاتسيو المتوقعة أمام إنتر ميلان اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ماوريتسيو ساري.

حراسة المرمى: توماس ستراكوشا.

خط الدفاع: آدم ماروشيتش، لويز فيليبي، ستيفان رادو، السيد هيساي.

خط الوسط: سيرجاي ميلينكوفيتش سافيتش، دانيلو كاتالدي، توما باشيتش.

خط الهجوم: بيدرو رودريغيز، تشيرو إيموبيلي، فيليبي أندرسون.