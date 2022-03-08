تنتظر إنتر ميلان الإيطالي مواجهة في غاية الصعوبة حين يحل اليوم الثلاثاء ضيفاً على ليفربول الإنجليزي في ملعب آنفيلد ضمن إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسقط النيراتزوري ذهاباً على أرضه بهدفين دون رد لتصبح مهمة الريدز في بلوغ ربع النهائي أكثر سهولة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دامفريز، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، إيفان بيريشيتش.

خط الهجوم: إيدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز.