تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام إنتر ميلان اليوم في دوري الأبطال

يستضيف ليفربول الإنجليزي غريمه إنتر ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء على ملعب آنفيلد في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق الريدز فوزاً ثميناً بهدفين دون رد ذهاباً في إيطاليا وبات مرشحاً فوق العادة لبلوغ ربع النهائي.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام إنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.