تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام ليفربول اليوم في دوري الأبطال

يستضيف إنتر ميلان الإيطالي غريمه ليفربول الإنجليزي في مواجهة مرتقبة وقوية يشهدها ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة النارية في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، فيديريكو ديماركو.

خط الوسط: دينزل دامفريز، آرتورو فيدال، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، إيفان بيريشيتش.

خط الهجوم: إيدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز.