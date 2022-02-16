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تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام إنتر اليوم في دوري أبطال أوروبا

منشور 16 شباط / فبراير 2022 - 08:20
ليفربول في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام إنتر ميلان
ليفربول في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام إنتر ميلان

يتطلع ليفربول الإنجليزي لمواجهة مستضيفه إنتر ميلان الإيطالي اليوم الأربعاء في لقاء يستضيفه ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ويقام اللقاء الصعب في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدته عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام إنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.
خط الوسط: فابينيو، تياغو آلكانتارا، نابي كيتا.
خط الهجوم: محمد صلاح، ديوغو جوتا، ساديو ماني.

كلمات دالة:ليفربولإنتر ميلاندوري أبطال أوروبا

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