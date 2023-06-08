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تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 08 حزيران / يونيو 2023 - 11:20
تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

تعرف على تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، إلى جانب أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة المرتقبة يوم السبت بمدينة إسطنبول بتركيا.

يترقب عشاق الساحرة المتسديرة موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في إطار منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، والمقرر أن تحتضنه أرضية ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة إسطنبول بتركيا، يوم السبت الموافق 10 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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النيراتزوري بقيادة سموني إنزاغي مر في العديد من الاختبارات الصعبة في دوري الأبطال وأثبت في كل مناسبة أحقيته بالتواجد في النهائي، ويطمح عشاقه أن تتوج هذه الجهود في ختام الموسم بلقب "ذات الأذنين" بعد أن حققها آخر مرة في عام 2010 بقيادة جوزيه مورينيو.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: سيموني إنزاغي
التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: أندريه أونانا
خط الدفاع: اليساندرو باستوني ، فرانشيسكو أتشيربي ، ماتيو دارميان
خط الوسط: فيديريكو ديماركو ، مارسيلو بروزوفيتش ، هاكن كالهانغولو ، نيكولو باريلا ، دينزل دومفريس
خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز ، إدين دجيكو

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