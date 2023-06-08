تعرف على موعد مباراة السعودية وفنزويلا في دورة تولون الدولية 2023 والقنوات الناقلة، إلى جانب أبرز التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يستعد منتخب السعودية الأولمبي اليوم لخوض ثاني المواجهات له في دورة تولون الدولية بفرنسا، وذلك أمام نظيره منتخب فنزويلا في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات على أرضية ملعب "Stade D’Honneur Mallemort".

وكان الأخضر قد تمكن من الفوز في أولى لقاءاته في هذه الدورة الودية على المنتخب المضيف فرنسا من خلال ركلات الترجيح بنتيجة 5-6 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، ليتمكن السعودي الأولمبي من حصد نقطتين وتصدر المجموعة التي تضم كل من كوستاريكا وفنزويلا وفرنسا.

متى موعد مباراة السعودية وفنزويلا في دورة تولون الدولية 2023؟

تقام مباراة السعودية وفنزويلا في الجولة الثانية من دور المجموعات في دورة تولون الدولية يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، الرابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفنزويلا في دورة تولون الدولية 2023؟

تنقل قنوات الكأس القطرية مباريات دورة تولون الدولية 2023 في فرنسا والتي تعرف أيضًا باسم "موريس ريفيلو"، ومن المقرر أن تنقل مواجهة السعودية وفنزويلا اليوم على قناة AL KASS ONE HD المجانية على قمر نايل سات.