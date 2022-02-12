يخوض إنتر ميلان حامل اللقب مواجهة من العيار الثقيل حين يلاقي نابولي اليوم السبت على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في قمة المرحلة الـ 25 من الدوري الإيطالي.

ويحتل النيراتزوري صدارة الترتيب برصيد 53 نقطة من 23 مباراة، يليه نابولي مباشرة بفارق نقطة من 24 لقاء.

وتقام مباراة القمة بين الغريمين في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق خالد الغول.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام نابولي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 3-5-2):

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، دانيلو دامبروسيو.

خط الوسط: ماتيو دارميان، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو، إيفان بيريشيتش.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إيدين دجيكو.