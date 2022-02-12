  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة نابولي المتوقعة أمام إنتر اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام إنتر اليوم في الدوري الإيطالي

منشور 12 شباط / فبراير 2022 - 05:28
نابولي يستضيف إنتر ميلان في مواجهة مرتقبة
نابولي يستضيف إنتر ميلان في مواجهة مرتقبة

يستضيف نابولي غريمه إنتر ميلان اليوم السبت على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في مباراة قمة المرحلة الـ 25 من بطولة الدوري الإيطالي.

اقرأ ايضاًتشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام نابولي اليوم في الدوري الإيطاليتشكيلة إنتر ميلان المتوقعة أمام نابولي اليوم في الدوري الإيطالي

ويحتل البارتينوبي المركز الثاني برصيد 52 نقطة من 24 مباراة، فيما يتربع النيراتزوري على قمة الترتيب برصيد 53 نقطة من 23 مباراة.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق خالد الغول.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام إنتر ميلان اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: لوتشيانو سباليتي.

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.
خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، جوان جيزوس، ماريو روي.
خط الوسط: ستانيسلاف لوبوتكا، فابيان رويز، ماتيو بوليتانو، بيوتر جيلينسكي، لورينزو إينسيني.
خط الهجوم: فيكتور أوسيمين.

كلمات دالة:نابوليإنتر ميلانالدوري الإيطالي

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...