تشكيلة نابولي المتوقعة أمام إنتر اليوم في الدوري الإيطالي

يستضيف نابولي غريمه إنتر ميلان اليوم السبت على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في مباراة قمة المرحلة الـ 25 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتل البارتينوبي المركز الثاني برصيد 52 نقطة من 24 مباراة، فيما يتربع النيراتزوري على قمة الترتيب برصيد 53 نقطة من 23 مباراة.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق خالد الغول.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام إنتر ميلان اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: لوتشيانو سباليتي.

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، جوان جيزوس، ماريو روي.

خط الوسط: ستانيسلاف لوبوتكا، فابيان رويز، ماتيو بوليتانو، بيوتر جيلينسكي، لورينزو إينسيني.

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين.