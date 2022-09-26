تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام ألمانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

ويستضيف اليوم المنتخب الإنجليزي نظيره المنتخب الألماني على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحتاج المنتخب الإنجليزي للفوز اليوم، خاصة وأنه يتذيل الترتيب برصيد نقطتين فقط، في المجموعة التي تضم ألمانيا، إيطاليا، والمجر التي تتصدر برصيد 10 نقاط.

تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام ألمانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام ألمانيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية تم تداولها من خلال بعض المواقع والمصادر الأوروبية، ومن المتوقع أن يعتمد مدرب المنتخب الإنجليزي ساوثغيت خطة لعب 3-4-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: رامسدايل

الدفاع: ستونز – تربيير – ماغوير

الوسط: والكر – رايس – بيلينغهام – لوك شاو

الهجوم: ستيرلينغ – هاري كين – ماونت

ولن تكون المباراة مذاعة على أي قناة في الشرق الأوسط، ولكن سيتم عرض المباراة من خلال التطبيق الرسمي للاتحاد الأوروبي UEFA TV.

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