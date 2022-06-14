يستضيف منتخب إنجلترا خصمه المجري اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب مولينو في مباراة مهمة لا بديل له عن الفوز فيها ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة A3 لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المواجهة بين فريق الأسود الثلاثة صاحب المركز الرابع الذي جمع نقطتين من تعادلين وخسارة، وضيفه الذي يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة إنجلترا المتوقعة أمام المجر اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: غاريث ساوثغيت.

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، مارك غويهي، كيران تريبيير.

خط الوسط: جود بيلينغهام، جيمس وارد براوس، كونور غالاغر.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين، رحيم ستيرلينغ.