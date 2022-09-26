تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام المجر اليوم في دوري الأمم الأوروبية نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

ويستضيف اليوم المنتخب المجري نظيره المنتخب الإيطالي على ملعب "بوشكاش آرينا"، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية المستوى الأول.

ويحتاج المنتخب الإيطالي الذي يملك في رصيده 8 نقاط للفوز اليوم، وذلك لتعزيز فرصه في الحصول على المركز الأول على حساب المجر، في المجموعة التي تضم إنجلترا وألمانيا أيضًا.

تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام المجر اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تشكيلة إيطاليا المتوقعة أمام المجر اليوم في دوري الأمم الأوروبية تم تداولها من خلال بعض المواقع والمصادر الأوروبية، ومن المتوقع أن يعتمد مدرب الأتزوري روبيرتو مانشيني خطة لعب 3-5-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: دوناروما

الدفاع: أتشيربي – بونوتشي - كالابريا

الوسط: إيمرسون – باريلا – جورجينهو – كريستانتي - لورينزو

الهجوم: راسبادوري - سكاماكا

ولن تكون المباراة مذاعة على أي قناة في الشرق الأوسط، ولكن سيتم عرض المباراة من خلال التطبيق الرسمي للاتحاد الأوروبي UEFA TV.

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