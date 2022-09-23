تشكيلة الأرجنتين المتوقعة لمواجهة الهندوراس ودياً

يلتقي منتخب الأرجنتين بطل أميركا الجنوبية مع خصمه الهندوراسي ودياً فجر السبت ضمن التحضيرات لمنافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 في شهر نوفمبر المقبل.

وستجري المواجهة الدولية الودية على أرضية ملعب هارد روك في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية.

وتقام المباراة بين راقصي التانغو وخصمهم في تمام الساعة 3:00 من ليلة الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق أحمد البلوشي.

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة أمام الهندوراس لمواجهتهما الودية (بطريقة

المدرب: ليونيل سكالوني.

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، نيكولاس تاليافيكو.

خط الوسط: رودريغو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، آنخيل دي ماريا.