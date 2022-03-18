تشكيلة الأهلي أمام الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يحل الأهلي ضيفاً اليوم الجمعة على الهلال في لقاء سيجري على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) ضمن المرحلة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام المباراة بين عاشر الترتيب العام وصاحب المركز الثالث في تمام الساعة 20:50 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة شركة الرياضة السعودية SSC1 HD بتعليق عبد الله الحربي.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الهلال اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (بطريقة 4-5-1):

المدرب: روبرت سيبولدي.

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: إزغان آليوسكي، عبد الباسط هندي، دانكلير بيريرا، علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كوم، فيليب براداريتش، محمد المجحد، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى.

خط الهجوم: عمر السومة.