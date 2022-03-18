يواجه الهلال ضيفه الأهلي اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) ضمن منافسات المرحلة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام المباراة بين ثالث الترتيب العام وصاحب المركز العاشر في تمام الساعة 20:50 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة شركة الرياضة السعودية SSC1 HD بتعليق عبد الله الحربي.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الأهلي اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (بطريقة 4-5-1):

المدرب: رامون دياز.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: متعب المفرج، ياسر الشهراني، سعود عبد الحميد، جانغ هيون سو.

خط الوسط: غوستافو كويار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، موسى ماريغا، أندريه كاريو.

خط الهجوم: أوديون إيغالو.