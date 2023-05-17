نستعرض معكم من خلال هذه المقالة أبرز التوقعات حول تشكيلة الأهلي السعودي اليوم أمام الشعلة في دوري يلو الدرجة الأولى في الأسبوع 32 من الموسم الحالي 2023.

يستعد الأهلي اليوم لخوض مواجهة مهمة أمام صاحب المركز الأخير في الترتيب على أرضية ملعب "نادي الشعلة" في إطار منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري يلو 2023، وذلك في تمام الساعة 8:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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ومن المقرر أن تبث المباراة عبر السعودية الرياضية 2 بتعليق فهد العنزي، ويترقب عشاق الراقي هذه المواجهة تحديدًا لا سيما وأن الفوز اليوم على الشعلة سيعني استعادة الصدارة في ترتيب دوري يلو السعودي.

تشكيلة الأهلي السعودي اليوم أمام الشعلة في دوري يلو

المدرب: بيتسو موسيماني

التشكيلة: 4-3-3

الحارس: محمد الربيعي

الدفاع: محمد المجحد ، باستوس ، زياد الجهني ، ابراهيم الزبيدي

الوسط: ميليسي ، هشام فايق ، رياض بودبوز

الهجوم: مودو بارو ، حسن العلي ، هيثم عسيري