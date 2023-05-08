توقيت مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في نصف نهائي البطولة.

تحتضن أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" مباراة الموسم بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

الريال وصل لهذا الدور عن جدارة واستحقاق، حيث تمكن في دور الـ16 ن إقصاء ليفربول بفوزين في الذهاب والإياب، أيضًا أقصى الملكي نادي تشيلسي بنفس الطريقة وحقق انتصارين في كلا اللقائين بمجموع 4 أهداف دون رد.

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أما السيتي فاكتسح لايبزيغ الألماني في دور الـ16 بمجموع 8 أهداف مقابل هدف في كلا اللقائين، ومن ثم تمكن من إقصاء بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة في الذهاب، وبتعادل إيجابي في الإياب.

ما توقيت مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي ؟

توقيت مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 يوم الثلاثاء 9 مايو 2023، وفيما يلي نستعرض موعد اللقاء في مختلف الدول العربية:

8:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

9:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان

10:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والعراق ولبنان وسوريا

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي؟

يمكن مشاهدة بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يتم بث مواجهات نصف نهائي دوري الأبطال عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium، و beIN 4K HDR.